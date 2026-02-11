Milano Cortina, il gelato di una chef di Orvieto conquista gli atleti Usa

Patrizia Pasqualetti, chef gelatiera italiana, originaria di Orvieto, e ormai volto simbolo del gelato artigianale italiano negli Stati Uniti, è tra i protagonisti alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 come ospite della Winter House, la “casa degli americani” dove vengono accolti atleti e delegazioni del Team Usa. Trasferitasi negli Stati Uniti da sette anni, la gelatiera umbra ha costruito un vero e proprio progetto imprenditoriale oltreoceano, con cinque gelaterie: due a New York, una a Los Angeles, una a Boston e una nella Silicon Valley. “Essere qui è un’emozione enorme perché porto con me la mia storia e la mia tradizione” racconta Pasqualetti all’ANSA. Alla base della collaborazione con la Winter House, spiega, c’é anche un contatto nato direttamente nel mondo dello sport. “Tutto è iniziato grazie a Brian Boitano – ricorda -, campione olimpico di pattinaggio artistico a Calgary, da li’ è nato un dialogo che mi ha portato a questa opportunità”. (immagini di Basilietti)