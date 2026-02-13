Milano Cortina, il gigante di San Marino è... Mini

Ha imparato a sciare su una pista in plastica a San Marino, si e’ qualificato per le Olimpiadi in un centro commerciale a Dubai, a Livigno ha avuto l’onore di fare da portabandiera per il suo Paese, a Bormio si e’ scattato una foto con la medaglia d’argento di Giovanni Franzoni. Rafael Mini e’ il solo atleta a partecipare a Milano Cortina per il piccolissimo stato del Monte Titano: non ha ambizioni di medaglia, per sua stessa ammissione, ma non puo’ contenere la gioia alla vigilia della sua prima gara dei Giochi, lo slalom gigante. In Italia facevo fatica a fare punti, allora siamo andati a correre a Dubai: gare da 20/25 secondi”.