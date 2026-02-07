Milano Cortina, il programma di oggi 7 febbraio: gli italiani in gara e dove vederli in tv. Paris e Franzoni cercano il podio

Si entra nel vivo della kermesse, con le prime medaglie Olimpiche in palio: scopri chi sarà in gara per l'Italia e tutti gli orari delle discipline

16 discipline, 116 medaglie in palio tra ori, argenti e bronzi. Dopo la cerimonia d’apertura del 6 febbraio al San Siro Olympic Stadium, le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 entrano subito nel vivo. Il programma della giornata di sabato 7 febbraio è ricchissimo, con gli azzurri pronti a inaugurare il proprio cammino già dalle prime ore. Di seguito, una panoramica completa per seguire dirette TV e streaming degli appuntamenti del sabato e l’elenco degli italiani impegnati in gara.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, il programma di oggi (sabato 7 febbraio)

La seconda giornata piena di gare a Milano Cortina 2026 promette un sabato ad altissima intensità già dalle prime ore del mattino. Dopo la cerimonia d’apertura di San Siro, i Giochi entrano definitivamente nel vivo con una lunga sequenza di appuntamenti. A inaugurare il programma sono le sfide del curling doppio misto, che scandiscono l’intera mattinata. Poi è subito tempo di freestyle con le qualificazioni dello slopestyle femminile, mentre a metà mattina arriva la discesa libera maschile.

Il sabato prosegue serratissimo con l’hockey femminile, lo skiathlon femminile nello sci di fondo e un nuovo blocco di qualificazioni dello slopestyle, questa volta al maschile. Nel pomeriggio il ritmo resta altissimo. Ancora curling, ancora hockey, e in pista scendono le specialiste dei 3000 metri nel pattinaggio di velocità.

La serata accende definitivamente la magia olimpica. Si parte con il singolo maschile di slittino, poi spazio al salto con gli sci dal trampolino normale femminile, che vive i suoi due turni tra tardo pomeriggio e prima serata. In contemporanea tornano sul ghiaccio i protagonisti del team event del pattinaggio di figura, con il corto del singolo maschile e la free dance. Non manca lo snowboarding, con la finale del big air maschile, e un nuovo big match di hockey femminile, a chiudere una giornata fittissima.

Di seguito, il programma completo:

10:05 – CURLING: Gran Bretagna-Canada (Round robin doppio misto)

Gran Bretagna-Canada (Round robin doppio misto) 10:05 – CURLING: Svizzera-Svezia (Round robin doppio misto)

Svizzera-Svezia (Round robin doppio misto) 10:30 – SCI FREESTYLE: Qualificazioni freeski slopestyle femminile (1a manche)

Qualificazioni freeski slopestyle femminile (1a manche) 11:30 – SCI ALPINO: Discesa libera maschile

Discesa libera maschile 11:35 – SCI FREESTYLE: Qualificazioni freeski slopestyle femminile (2a manche)

Qualificazioni freeski slopestyle femminile (2a manche) 12:10 – HOCKEY SU GHIACCIO: Germania-Giappone (Torneo femminile, gruppo B)

Germania-Giappone (Torneo femminile, gruppo B) 13:00 – SCI DI FONDO: Skiathlon 10 km+10 km femminile

Skiathlon 10 km+10 km femminile 14:00 – SCI FREESTYLE: Qualificazioni freeski slopestyle maschile (1a manche)

Qualificazioni freeski slopestyle maschile (1a manche) 14:35 – CURLING: Estonia-Norvegia (Round robin doppio misto)

Estonia-Norvegia (Round robin doppio misto) 14:35 – CURLING: Cechia-Corea (Round robin doppio misto)

Cechia-Corea (Round robin doppio misto) 14:35 – CURLING: Svezia-Italia (Round robin doppio misto)

Svezia-Italia (Round robin doppio misto) 14:35 – CURLING: Gran Bretagna-Stati Uniti (Round robin doppio misto)

Gran Bretagna-Stati Uniti (Round robin doppio misto) 14:40 – HOCKEY SY GHIACCIO: Svezia-Italia (Torneo femminile, gruppo B)

Svezia-Italia (Torneo femminile, gruppo B) 15:05 – SCI FREESTYLE: Qualificazioni freeski slopestyle maschile (2a manche)

Qualificazioni freeski slopestyle maschile (2a manche) 16:00 – PATTINAGGIO DI VELOCITA’: 3.000 m femminili

3.000 m femminili 16:40 – HOCKEY SU GHIACCIO: Stati Uniti-Finlandia (Torneo femminile, gruppo A)

Stati Uniti-Finlandia (Torneo femminile, gruppo A) 17:00 – SLITTINO: Individuale maschile (1a run)

Individuale maschile (1a run) 18:32 – SLITTINO: Individuale maschile (2a run)

Individuale maschile (2a run) 18:45 – SALTO CON GLI SCI: Trampolino normale individuale femminile (primo turno)

Trampolino normale individuale femminile (primo turno) 19:05 – CURLING: Corea-Stati Uniti (Round robin doppio misto)

Corea-Stati Uniti (Round robin doppio misto) 19:05 – CURLING: Canada-Estonia (Round robin doppio misto)

Canada-Estonia (Round robin doppio misto) 19:05 – CURLING: Cechia-Svizzera (Round robin doppio misto)

Cechia-Svizzera (Round robin doppio misto) 19:05 – CURLING: Norvegia-Italia (Round robin doppio misto)

Norvegia-Italia (Round robin doppio misto) 19:30 – SNOWBOARD: Finale big air maschile

Finale big air maschile 19:45 – PATTINAGGIO DI FIGURA: Team event (Singolo maschile, programma corto)

Team event (Singolo maschile, programma corto) 19:57 – SALTO CON GLI SCI: Trampolino normale individuale femminile

Trampolino normale individuale femminile 21:10 – HOCKEY SU GHIACCIO: Svizzera-Canada (Torneo femminile, gruppo A)

Svizzera-Canada (Torneo femminile, gruppo A) 22:05 – PATTINAGGIO DI FIGURA: Team event (Danza sul ghiaccio, danza libera)

Milano-Cortina, gli italiani in gara oggi

Tanti gli italiani attesi al via in questa giornata olimpica, a cominciare dallo sci acrobatico con Flora Tabanelli, impegnata nello slopestyle. Riflettori puntati anche sullo sci alpino, che apre il suo programma allo Stelvio Ski Centre con la discesa libera: tra gli azzurri più attesi spiccano Dominik Paris, Giovanni Franzoni e Mattia Casse.

Lo sci di fondo, invece, si presenta con Anna Comarella, Martina Di Centa e Maria Gismondi. In campo maschile, nello sci acrobatico, toccherà invece a Miro Tabanelli. Grande attesa anche per il curling doppio misto, con l’Italia impegnata nel round robin contro la Svezia: in pista ci saranno Stefania Constantini e Amos Mosaner.

In serata, i riflettori del Milano Speed Skating Stadium si accendono sulle finali del pattinaggio di velocità, dove Francesca Lollobrigida guida le speranze azzurre. Nel singolo maschile di slittino, sarà al via Dominik Fischnaller, mentre nel salto con gli sci – trampolino normale individuale femminile – l’Italia si affida al poker formato da Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff e Martina Zanitzer. Spazio anche allo snowboard con Ian Matteoli, mentre nel pattinaggio di figura saranno protagonisti Daniel Grassl o Matteo Rizzo per il singolo maschile. Nella danza sul ghiaccio, invece, l’Italia punta forte sulla coppia Charlene Guignard e Marco Fabbri.

Dove vedere gli eventi in diretta tv e streaming?

I Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 saranno disponibili in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre), mentre la copertura integrale sarà garantita da Eurosport per gli utenti abbonati. Le dirette streaming saranno accessibili gratuitamente su RaiPlay, mentre i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 saranno visibili in abbonamento sulle principali piattaforme: Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMvision e Prime Video Channels.