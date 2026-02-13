Un’altra notte magica. Un’altra medaglia che vale la leggenda. Gli artefici, sei campioni altoatesini, Marion Oberhofer e Andrea Votter (doppio femminile), Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner (doppio maschile), e i due singolaristi, Verena Hofer e Dominik Fischnaller, hanno chiuso il cerchio firmando un’altra impresa nella prova a squadre sulla pista olimpica “Eugenio Monti” di Cortina. Arriva una bellissima medaglia di bronzo, che insieme al bronzo di Fischnaller e il doppio oro centrato in meno di un’ora l’11 febbraio porta a quattro il bottino definitivo di medaglie per lo slittino su pista artificiale. Un record, che vale la settima medaglia altoatesina di questi Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina.
Milano Cortina, l'Alto Adige festeggia i suoi campioni dello slittino
