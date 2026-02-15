Milano Cortina, la capitana dell'hockey azzurro: "Risultato storico raggiunto in casa"

“Battere il Giappone è stato un grande e storico risultato in casa, che rappresenta un’emozione indescrivibile che ci porteremo sempre nel cuore. Siamo super orgogliose e noi ci credevamo fin dall’inizio. Il pubblico ci ha dato una carica straordinaria e assurda ed era come avere una settima giocatrice su ghiaccio. Questo ci ha dato un’energia straordinaria. Giocare in casa è un grande privilegio e un’opportunitaà che davvero pochi olimpionici e pochi atleti hanno la fortuna di poter vivere. Speriamo che d’ora in poi l’hockey femminile cresca sempre di più e che tante ragazzine vogliano indossare i pattini per incominciare a praticare questo bellissimo sport, perché può portare davvero tantissime soddisfazioni ed opportunità”. Lo ha detto Nadia Mattivi, la capitana dell’Italhockey femminile in visita a Casa Italia a Milano, dove le azzurre sono state accolte dal presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, dopo l’eliminazione ai quarti di finale per mano degli Usa. Fonte: Coni (NPK)