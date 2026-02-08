Milano Cortina, la cerimonia delle polemiche: l’ironia di Matilda De Angelis e lo sfogo di Ghali, la censura al comunicato Usigrai

Non si placa la bufera per la telecronaca delle gaffes del direttore di Raisport, arrivano le repliche degli ospiti, la bordata di Mauro Berruto

Le Olimpiadi sono iniziate, i primi ori sono stati assegnati, l’Italia ha già fatto la voce grossa con un oro, un argento e un bronzo ma la cerimonia di apertura di Milano Cortina continua a far discutere. Il pasticcio della telecronaca piena di gaffes da parte del direttore di Raisport Paolo Petrecca è ancora al centro delle polemiche.

La censura del comunicato sindacale

Sono ore caldissime in casa Rai. Dopo un primo comunicato durissimo nei confronti di Petrecca l’Usigrai ne ha diffuso un altro che però è stato censurato e non è andato in onda. Lo ha reso noto il sindacato della Rai: “La Rai sceglie il comportamento antisindacale pur di non pubblicare il comunicato dell’Usigrai che chiede ai vertici dell’azienda di assumersi la responsabilità di quanto accaduto, per la credibilità, la difesa, il rispetto e la dignità della Rai e di chi ogni giorno ci lavora. Non vuole il vertice della Rai che il sindacato difenda pubblicamente, con gli strumenti di legge, la professionalità e l’impegno di chi sta rendendo possibile il racconto delle Olimpiadi nonostante quanto accaduto nella telecronaca della cerimonia di apertura”.

Il testo del secondo comunicato Usigrai

Di seguito il comunicato che la Rai si è rifiutata di mandare in onda in violazione di quanto previsto dal contratto: “L’imbarazzante telecronaca del Direttore di Raisport per la cerimonia di apertura dei giochi olimpici colpisce la credibilità dell’azienda di servizio pubblico e di chi ci lavora. L’Usigrai difende l’impegno e il lavoro di colleghe e colleghi della Rai che con professionalità stanno rendendo possibile il racconto di un evento sportivo di portata mondiale come le Olimpiadi e anche la dignità di chi, dopo le polemiche seguite alla conferenza stampa di presentazione, ha fatto un passo di lato rinunciando alla telecronaca. Il vertice aziendale, ancora in silenzio dopo tre voti di sfiducia al Direttore, uno a Rainews e due da parte dei giornalisti di RaiSport, non può fare finta di nulla e deve assumersi fino in fondo le responsabilità delle proprie scelte”.

L’ironia di Matilde De Angelis

Ha scelto invece l’arma dell’ironia Matilde De Angelis. L’attrice – lanciata al grande pubblico dalla fiction “Tutto può succedere” e che ora è una star internazionale – è stata scambiata da Petrecca per Mariah Carey e ha reagito con sarcasmo sui social: «Io e Mariah Carey siamo apparentemente la stessa persona. Sono pronta a dividerci anche i diritti d’autore di All I Want for Christmas. Non ho problemi», ha scritto l’attrice nelle sue Instagram stories.

Il commento acido di Ghali

Chi invece non è stato neanche citato ed è stato inquadrato solo a distanza, è Ghali. Il rapper non l’ha presa bene ma si è rifatto leggendo i messaggi di sdegno degli spettatori sul web: «Pace? Armonia? Umanità? – scrive sui social – Non ho sentito nulla di tutto questo ieri sera, ma l’ho percepito attraverso i vostri messaggi».

Violenta invece la replica di Mauro Berruto, deputato del Pd ed ex commissario tecnico dell’Italvolley. «Mentre andava in scena lo spettacolo più alto dell’umanità, il momento che rappresenta la porta d’accesso all’obiettivo per cui gli atleti dedicano una vita intera e che si può raggiungere solo attraverso il merito – ha scritto sui social – il servizio pubblico, con il suo direttore, offriva una telecronaca segnata da una serie di gaffe che neanche a tavolino sarebbero riuscite così bene».