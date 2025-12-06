Milano Cortina, la fiaccola olimpica passa a San Pietro

La fiaccola olimpica di Milano-Cortina passa per San Pietro, con un passaggio di consegna nella nuova Piazza Pia in cui sono accorsi centinaia di curiosi. Il percorso e’ poi proseguito per il ponte di Castel Sant’Angelo dove la fiamma e’ passata a Luigi Datome, ex cestista italiano che ha militato in NBA. “E’ stato molto bello, ho avuto un pezzo di Roma speciale. E’ bello partecipare, e’ bello portare ognuno il proprio mattoncino per un evento storico, per il nostro sport e per il nostro Paese”, ha dichiarato Datome ad Alanews. “Le Olimpiadi? Sono un sogno che non sono mai riuscito a realizzare, spero quindi di realizzare in questa nuova veste che ho con la federazione, e’ sempre bello avere un sogno anche ora che ho smesso di giocare”.