Milano Cortina, la gioia per il secondo oro: "Noi discepoli di Arianna"

E’ festa a Casa Italia per gli atleti della staffetta mista di short track Arianna Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel, che ieri hanno vinto l’oro a Milano Cortina. “Penso ad oggi, domani ci sarà un reset. Devo far passare la regola delle 24 ore. Adesso ci godiamo questo momento e da domani reset completo, si riparte da zero perché ci sono altre gare” afferma la pattinatrice valtellinese, che allontana i paragoni con lo schermidore Edoardo Mangiarotti, classe 1919, il più medagliato nella storia delle Olimpiadi con ben tredici medaglie, una in più della Fontana. Ma nella spensieratezza del momento gli atleti e i giornalisti si sono permessi di scherzare, con il meritato rispetto, sulla differenza di età tra Fontana e il resto dei ragazzi, i quali hanno detto di considerarla a tutti gli effetti come un mentore.