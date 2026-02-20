Milano Cortina, la Provincia di Trento: ora avanti con le Paralimpiadi

“Un evento straordinario che sta arrivando al suo gran finale. Da una parte abbiamo numeri e risultati sportivi che, specialmente come trentini, ci rendono orgogliosi. Dall’altra, godiamo di una grandissima visibilita’ e della fortuna di aver avuto nevicate straordinarie che ci permettono di mostrare al mondo intero la bellezza del nostro territorio e la sua capacita’ di preparare al meglio appuntamenti di questa portata. Grazie anche all’eccezionale numero di volontari in Val di Fiemme, nonche’ a tutta la macchina organizzativa che si sta spendendo con il massimo impegno, siamo pronti a chiudere queste Olimpiadi nel migliore dei modi e ad aprire le Paralimpiadi nelle prossime settimane”. Cosi’ l’assessore al turismo della Provincia autonoma di Trento Roberto Failoni che traccia un primo bilancio positivo dei Giochi olimpici invernali 2026 in Trentino. Roberto Failoni Assessore Provincia Trento Video montato