Laegreid, dopo il tradimento ora le provocazioni e Jacquelin lo prende a parolacce. Italia alle prese col flop Giacomel

Il biathlon sta regalando sempre più momenti di tensioni non solo in gara ma anche fuori: il norvegese Lagreid stuzzica il francese che gli risponde a malo modo. Giacomel vive un incubo

Sturla Holm Laegreid sta diventando sempre più un personaggio di questi Giochi olimpici e non solo per i grandi risultati che sta ottenendo nel biathlon ma anche per le interviste che rilascia alla fine delle sue gare. E dopo la prova sprint a Milano Cortina è arrivata un’altra dimostrazione del suo estro ai microfoni.

Laegreid sul podio, Jacquelin beffato

La prova sprint di biathlon ha offerto grandissimo spettacolo ad Anterselva. La gara è stata dominata dal francese Fillon Maillet ma alle sue spalle c’è stata grandissima bagarre fino agli ultimi metri per un posto sul podio. Alla fine a completare i piazzamenti alle spalle del transalpino ci sono stati i due norvegesi Christiansen e Laegreid. E a rimanere a bocca asciutta per soli due decisimi è stato un altro francese, Emilien Jacquelin.

E oltre alla beffa è arrivata la provocazione con Laegreid che a fine gara ha stuzzicato il suo avversarlo: “Sono rimasto sorpreso di quello che è successo. Non so cosa ha fatto Jacquelin, forse si è fermato a salutare il pubblico o qualcosa del genere. Per fortuna la fortuna è stata dalla mia parte oggi”. Le parole non sono andate giù al transalpino che ha risposto al norvegese con un insulto e una sfida per la gara ad inseguimento: “Lo fregherò lì” (con una traduzione decisamente molto edulcorata rispetto alle parole originali).

I giorni folli del norvegese

Qualche giorno fa Laegreid aveva centrato un altro risultato importante conquistando il terzo posto nella 20 km. Dopo la gara però la sua intervista ha preso una piega decisamente inaspettata quando ha confessato ai microfoni il tradimento alla sua fidanzata: lacrime che però non hanno convinto la contrapposta che ha risposto immediatamente chiudendo in maniera definitiva la vicenda. Lo stesso biatleta ha poi confessato di essersi pentito di quella confessione in diretta tv ma il danno a livello planetario era ormai fatto.

Se Laegreid è balzato agli onori della cronaca per una vicenda poco edificante, differente la storia del francese con cui ha battibeccato oggi. Emilien Jacquelin già prima dei Giochi aveva rivelato la sua ammirazione per Marco Pantani e proprio nella gara di Anterselva ha voluto dedicare un omaggio al ciclista indossano l’orecchino del Pirata che gli ha regalato la famiglia dell’indimenticato Marco.

Il flop di Giacomel

Le Olimpiadi presentano sempre il conto e se a volte i risultati sorprendono in positivo, talvolta le cose prendono anche la direzione opposta. E’ il caso di Tommaso Giacomel che si presentava all’appuntamento di Milano Cortina in una grande condizione di forma. Ma dopo l’argento conquistato nella prova a staffetta, le due gare individuali e soprattutto la sprint di oggi ha portato in dote un grande rammarico.

“Ormai è troppo tardi per non abbattermi. Non so cosa dire, sono molto deluso. Ho fatto bene il primo giro poi da quel momento le cose sono andate male. Avevo visto che i francesi andavano forte, hanno fatto tutti zero e facendo due errori alla prima serie ero già tagliato fuori. Non ho molto da dire. Le prossime gare? A dire la verità in questo momento non ho molta voglia di pensarci”.