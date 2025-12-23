Milano-Cortina, Lindsey Vonn ce l’ha fatta, convocata dagli Usa per la sua ultima Olimpiade: “Torno in un posto speciale”

La 41enne sciatrice tornerà a gareggiare in una competizione e cinque cerchi a 7 anni dal ritiro: “Mi sento già una vincitrice”

Lindsey Vonn ce l’ha fatta, a quasi 7 anni dal ritiro la sciatrice statunitense tornerà a gareggiare alle Olimpiadi. La Nazionale degli Usa l’ha convocata per i Giochi Olimpici di Milano–Cortina: “Torno in un posto speciale”.

Olimpiadi, il sogno della Vonn

Nel febbraio del 2019 Lindsey Vonn annunciava al mondo dello sci il suo ritiro dalle competizioni, mettendo fine a una carriera straordinaria, che l’aveva vista vincere – tra gli altri trofei – quattro volte la Coppa del Mondo e tre medaglie olimpiche. Allora, però, nessuna poteva immaginare che il talento del Minnesota potesse rimettersi in discussione, tornare in pista e addirittura farsi largo fino a conquistare, ormai ultraquarantenne, la qualificazione alla sua quinta Olimpiade.

Un posto a Cortina

Un traguardo che la Vonn ha ufficializzato oggi, con un messaggio pubblicato sui propri account social: la 41enne farà parte della nazionale Usa alle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina. “Mi sono ufficialmente qualificata per le Olimpiadi di Cortina!!! Sono onorata di poter rappresentare ancora una volta il mio Paese, alla mia quinta e ultima Olimpiade!”, ha scritto la Vonn nel post dedicato ai suoi follower.

Un messaggio che attendevano in molti: tornata a gareggiare nel novembre 2024, dopo 5 anni e mezzo di inattività, a marzo scorso la Vonn è riuscita a salire sul podio nel SuperG di Coppa del Mondo di Sun Valley, facendo capire di essere ancora competitiva ai massimi livelli.

La crescita nel 2025

Lo scorso 12 dicembre, poi, l’americana ha vinto a Santk Moritz la prima discesa libera della stagione, fissando un nuovo record nel mondo dello sci femminile: a 41 anni è diventata la più anziana vincitrice della storia della Coppa del Mondo. A quell’impresa sono seguiti altri tre podi (tra discesa e SuperG): insomma era chiaro a tutti che la quinta Olimpiade non era più solo un sogno per la Vonn.

Il rapporto con Cortina

A rendere il tutto più speciale, come spiegato dalla stessa atleta americana, il fatto che stavolta i Giochi saranno a Cortina. “Quando ho deciso di tornare alle gare di sci – ha aggiunto la Vonn nel suo post -, ho sempre tenuto d’occhio Cortina perché è un posto molto, molto speciale per me. Anche se non posso garantire alcun risultato, posso garantire che darò il massimo ogni volta che uscirò dal cancelletto di partenza. Indipendentemente da come andranno questi Giochi, mi sento già vincitrice”. Un’affermazione ovvia per chi aveva appeso gli sci al chiodo 7 anni fa…