Milano Cortina, Lorello: "So gia' a chi regalare le 4 medaglie"

“Sto iniziando a realizzare ora finito le gare”, le medaglie le terro’ “una a casa della mamma, una a casa del papà e le altre due ai nonni rispettivamente una e una. Vincere questa medaglia in casa e’ bello perche’ ho potuto regalare ai miei nonni di poter vivere una gara Olimpica e poi la medaglia; quindi, penso di aver proprio coronato il loro sogno”. Queste le parole di Riccardo Lorello, medaglia di bronzo nel pattinaggio di velocita’ 5000m uomini.