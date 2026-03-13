Milano Cortina, Luchini: "Un oro che non so come descrivere, non ho parole"

“Un oro che non so ancora come descrivere, non sto ancora realizzando. Devo aspettare di sentire suonare l’inno. Non ho parole, è stata una giornata intensa”. Lo ha detto Jacopo Luchini dopo aver conquistato il metallo più prezioso nello snowboard paralimpico, specialità banked slalom. Con quello odierno sono quattro le medaglie d’oro conquistate dall’Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina. Si tratta del record storico per i nostri portacolori: finora il massimo di ori ai Giochi invernali era di tre, vinti alle edizioni di Innsbruck 1988, Nagano 1988 e Salt Lake City 2002. In totale le medaglie finora conquistate dall’Italia a Milano Cortina sono 11 – 4 ori, 6 argenti e un bronzo -, seconda migliore prestazione rispetto alle 13 di Lillehammer 1994. Fonte: ufficio stampa Cip (NPK).