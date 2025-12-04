Milano Cortina, Malago': "Fiamma e' sacra, ora aspettative alte"

“Sono cose che ti ripagano di tutto cio’ che uno ha fatto, magari anche sacrificando qualcosa nella propria vita. Non c’e’ qualcosa di piu’ sacro di portare la fiamma olimpica. E’ la dimostrazione concreta del fatto che ci stiamo avvicinando in modo prepotente, romantico, iconico e storico”. Cosi’ Giovanni Malago’, presidente della Fondazione Milano-Cortina, a margine della consegna della lanterna al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Le aspettative sono molto alte, bisogna tenerne conto. Mancano due mesi, abbiamo bisogno di ogni giorno perche’ l’organizzazione e’ molto complessa. Ogni giorno c’e’ una cosa nuova, ecco perche’ non si puo’ mai dire che e’ tutto pronto”, conclude.