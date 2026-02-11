Milano Cortina, Mattarella incontra Sofia Goggia: mezz'ora di colloquio con l'azzurra

Ospite del Circolo ufficiali della Marina Militare a Cortina d’Ampezzo, dove assistera’ ad alcune gare delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato oggi pomeriggio la sciatrice azzurra Sofia Goggia, fresca neo vincitrice della medaglia di bronzo nella discesa libera femminile ai Giochi. Un colloquio di circa mezz’ora, al quale erano presenti anche il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, il vicecapo missione Alessio Palombi e il direttore della Comunicazione del Comitato olimpico nazionale, Danilo Di Tommaso. Domani il capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura, fara’ il tifo per Goggia e le altre azzurre impegnate nel Super-G femminile sulla pista Olympia delle Tofane. (NPK) Fonte: u.s. Quirinale