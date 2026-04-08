Milano Cortina, Mattarella: "Orgoglio per i medaglieri pieni"

I sei alfieri azzurri dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina hanno riconsegnato la bandiera al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia di restituzione in Quirinale del Tricolore. Il Capo dello Stato lo ha ricevuto dalle mani dei portabandiera olimpici Arianna Fontana, Federica Brignone, Amos Mosaner e Federico Pellegrini, e da quelli paralimpici Chiara Mazzel e Rene’ De Silvestro. “Questi giochi hanno scritto una pagina indimenticabile. I medaglieri sono colmi e abbiamo anche trasmesso al mondo una immagine di grande efficienza che rappresenta un altro motivo di orgoglio”. Cosi’ ha detto Mattarella rivolgendosi agli azzurri medagliati a Milano Cortina. “I Giochi – ha detto il Capo dello Stato – sono stati un successo di organizzazione e di ospitalita’, dopo che per mesi avevamo sostenuto e trepidato per l’organizzazione, contro ogni scetticismo”.