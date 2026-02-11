Milano Cortina, Mattarella telefona ad Arianna Fontana per complimentarsi per l'oro

Al termine dell’incontro con la sciatrice azzurra Sofia Goggia, fresca neo vincitrice della medaglia di bronzo nella discesa libera femminile ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (ospite del Circolo ufficiali della Marina Militare a Cortina d’Ampezzo, dove assistera’ ad alcune gare delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026) ha chiesto al direttore della Comunicazione del Comitato olimpico nazionale, Danilo Di Tommaso, di chiamare al telefono Arianna Fontana. Alla telefonata ha risposto il marito dell’azzurra, che ha avvisato Fontana, impegnata in allenamento. La pattinatrice ha subito interrotto cio’ che stava facendo per rispondere al capo dello Stato. Mattarella ha poi parlato a lungo con l’atleta, fresca neo vincitrice della medaglia d’oro nella staffetta mista nella disciplina dello short track (pattinaggio velocita’, ndr). Fonte: u.s. Quirinale (NPK)