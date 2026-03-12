Milano Cortina, Mazzel argento nello slalom gigante: "Con la mia guida storica vale di più"

Chiara Mazzel, con la guida Fabrizio Casal, ha vinto la medaglia d’argento nello slalom gigante Vision Impaired delle Paralimpiadi di Milano Cortina, a Cortina d’Ampezzo. La fassana, al quarto podio in altrettante gare di questi Giochi (una vittoria e tre secondi posti), si è dovuta arrendere solo all’austriaca Veronika Aigner. “Questa medaglia vale molto di più perché l’ho conquistata con Fabrizio Casal, la mia guida storica di sempre, e quindi ha un valore grande. Anche perché ci siamo ritrovati dopo un periodo un po’ difficile e siamo riusciti in questa gara a dare fiducia l’uno all’altra”. Lo ha detto Chiara Mazzel, dopo l’argento in gigante Visual Impaired, la sua quarta medaglia alle Paralimpiadi di Milano Cortina. Mazzel ha raccontato anche l’emozione “straordinaria del numerosissimo pubblico che faceva il tifo per noi”. (NPK)