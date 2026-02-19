Milano Cortina, Meloni esulta per l'argento delle azzurre

A sorpresa al Forum di Assago, per fare il tifo per gli azzurri dello short track, tra cui Pietro Sighel nei 500 metri e Arianna Fontana, argento con le ragazze della staffetta, c’era anche la premier Giorgia Meloni. Con lei, il presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malago’, il ministro dello Sport Andrea Abodi e il sindaco di Milano Giuseppe Sala. La presidente del Consiglio ha seguito in tribuna le gare e ha raggiunto le ragazze a bordo pista subito dopo il secondo posto. Meloni si e’ complimentata con tutte le campionesse e in particolare con Arianna Fontana per il suo record, la quattordicesima medaglia ai Giochi. Fonte: ufficio stampa Palazzo Chigi (NPK)