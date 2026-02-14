Milano Cortina, Moioli: "Questo bronzo l'ho fatto sudare anche a voi"

“Questa medaglia l’ho fatta sudare anche a voi. Venerdi’ tredici ha portato bene”, ha detto Michela Moioli arrivando a Casa Italia a Livigno per il ‘Medal Moment’. “Rende tutto ancora piu’ epico – prosegue la medaglia di bronzo dello snowboard cross -, due giorni fa a quest’ora ero ancora in ospedale ma ieri pomeriggio ho fatto click. Venerdi’ 13 per una volta ha portato bene, e’ una medaglia che sogno da anni, c’era tanta pressione. La mia squadra ci credeva anche quando non ci credevo io, li devo ringraziare. Sono davvero contenta”.