Milano Cortina, Mornati: "È la squadra azzurra più forte di sempre"

“Alla fine dei Giochi olimpici di Milano Cortina manca un giorno e possiamo dire che questa è la squadra italiana più forte di sempre e che questa forza è stata capitalizzata con il numero di medaglie”. Lo ha detto il segretario generale del Coni e capo missione dell’Italia Carlo Mornati. “Prima dei Giochi io mi ero sbilanciato solo dicendo che questa era la squadra più forte di sempre che andava alle olimpiadi – ha aggiunto -, avevamo l’olimpic index più alto di sempre per le discipline invernali, del 6,58 e dopo l’inizio delle Olimpiadi siamo passati al 7,15. In questi 19 giorni l’index è già salito di un punto e questo dimostra che il risultato fatto è eccezionale. Abbiamo fatto 106 gare e siamo andati in 70 in finale, quindi quasi tutte le gare ha visto un atleta finalista dell’Italia team” Fonte: ufficio stampa Coni (NPK)