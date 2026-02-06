Milano Cortina, il riscatto di Mosaner e Constantini: Amos “il burbero” star anche sui social e ora la sfilata con Brignone

La coppia azzurra, dopo la brutta sconfitta con il Canada, si riscatta battendo Svizzera ed Estonia: ora le semifinali sono più vicine. Mosaner protagonista anche nella cerimonia d’apertura

Una giornata che aveva fatto preoccupare, la prima sconfitta dell’Italia del misto nel curling non era attesa né prevedibile perché Amos Mosaner e Stefania Constanini sono una coppia che dura da anni. Ma come si dice spesso, quello che contraddistingue i campioni è la loro capacità di reagire e oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è arrivata.

La vittoria con Svizzera ed Estonia

La sconfitta con il Canada è risuonata come un campanello d’allarme. La coppia italiana reduce da 23 vittorie consecutive si è fermata contro una coppia di ottimo livello (affiatata anche fuori dalla pista visto che i due sono compagni anche nella vita) formata da Gallant e Peterman. Ma soprattutto sono stati Mosaner e Constantini a non sembrare i soliti, una batosta arrivata di fatto già dopo un primo end disastroso. Campanello d’allarme sì ma forse anche il modo migliore per togliersi di dosso la pressione con cui arrivavano all’appuntamento olimpico.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La coppia azzurra non si è lasciata abbattere, le scorie della delusione sono state cancellate già nella notte e alla prima sfida del round robin contro la Svizzera non solo arriva una vittoria netta ma anche una reazione convincente. Il 12-4 rifilato dagli azzurri testimonia la netta differenza tecnica con gli elvetici. Ma la giornata non è finita con i due azzurri che sono chiamati anche alla seconda sfida, stavolta un po’ più complessa contro l’Estonia. Prestazione decisamente meno brillante rispetto al mattino ma ancora una vittoria con gli azzurri che sono più che mai in lotta per le semifinali.

Amos “il burbero” diventa una star dei social

Il curling è diventato dalle Olimpiadi di Torino 2006 una delle discipline con tanto seguito nel corso delle Olimpiadi invernale. Uno sport che combina talento, precisione, tattica ma anche tanta forza fisica e che viene reso ancora più vivo dal fatto che gli atleti indossano dei microfoni che a casa consente a tutti di sentire le loro interazioni e le loro reazioni. E Amos Mosaner, senza volerlo, è riuscito a diventare subito una star anche del mondo social. Fisico che gli consentirebbe di praticare senza problemi qualsiasi sport, sguardo concentrato e tirato, poche parole e molto decise: il suo atteggiamento visto dal di fuori sembra un po’ burbero. E che forse risalta ancora di più dal confronto con Stefania Constantini, sempre calma e paziente.

Mosaner: ora c’è la bandiera

La lunga giornata di Amos Mosaner però non è ancora finita, anzi per certi versi la parte più complicata deve ancora cominciare. Il tempo di concedere le interviste di rito poi doccia e poi si corre subito per andare a vestire i panni del portabandiera. L’azzurro si è meritato un ruolo così prestigioso grazie ai risultati conseguiti negli ultimi anni, con Costantini è stato oro a Pechino 2022 e sono campioni del mondo in carica. Ma è un premio anche alla grande crescita del curling come dimostra il tanto pubblico che sta seguendo le partite anche dal vivo. Amos rappresenterà tutta l’Italia insieme a un’altra leggenda come Federica Brignone.