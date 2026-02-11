Milano Cortina, Mosaner e Costantini: "Orgogliosi, bronzo sudato fino in fondo"

“Oserei dire che sono più contento di questo bronzo quasi che della medaglia d’oro, perché è stato sudato fino in fondo ed è venuto fuori il meglio di noi stessi”. Queste le parole di Amos Mosaner, dopo aver conquistato il bronzo nel doppio misto del curling a Milano Cortina 2026. La sua compagna di squadra Stefania Constantini ha aggiunto: “Questa Olimpiade è stata un’occasione per portare il nostro sport vicino agli italiani che sono stati splendidi, ci hanno supportato durante tutta la settimana. Può essere di grande aiuto per il nostro movimento, per crescere ancora di più nel prossimo quadriennio”.