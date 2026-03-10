Milano Cortina, oro a Bertagnolli nella combinata di sci alpino: "Ci siamo tolti un peso"

“Ci siamo tolti un peso. L’ho vissuta male in partenza, avevo i battiti fortissimi. Ma siamo arrivati in fondo e via”, ha detto Giacomo Bertagnolli dopo la vittoria della medaglia d’oro nella combinata di sci alpino a Milano Cortina 2026. “È stata un’emozione unica questa gara, perché sappiamo tutte le fatiche che abbiamo dovuto passare per arrivare a questo obiettivo. Avevamo già preso il bronzo e l’argento. Volevamo l’oro a tutti i costi. Abbiamo stretto i denti e ci siamo andati a prendere la medaglia del colore che volevamo” ha detto la guida dell’atleta Andrea Ravelli.