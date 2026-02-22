Milano Cortina, oro e argento Deromedis-Tomasoni: l'accoglienza a Casa Italia

La prima doppietta alle Olimpiadi non si scorda mai: Simone Deromedis oro, Federico Tomasoni argento. Lo ski cross azzurro entra nel mito per un’Italia da dieci e lode, le medaglie numero 28 e 29 della spedizione azzurra, le prime in assoluto in questa disciplina, il primo oro individuale maschile 16 anni dopo Giuliano Razzoli in slalom. Quando sugli schermi appare la combo oro-argento, il Livigno Snow Park esplode: i due si abbracciano sdraiati sulla neve che continua a cadere e quando risuona per la prima volta in Valtellina l’inno di Mameli diventa difficile contenere le lacrime. Tomasoni non ci riesce, con il cuore stretto tra gioia e dolore: bacia l’argento indica il cielo, pensa a Matilde la fidanzata scomparsa, il cui sole è raffigurato sul suo casco. L’accoglienza dei due atleti a Casa Italia a Livigno tra applausi e lacrime. Fonte: us Coni (NPK)