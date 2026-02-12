Cizeron e Fournier Beaudry, alla Francia l’oro dello scandalo: le accuse di abusi e violenze che imbarazzano il pattinaggio

L’accusa arriva dagli Stati Uniti e investe i due pattinatori che hanno conquistato l’oro alle Olimpiadi: una coppia formata da poco che però porta con sé uno strascico di polemiche e di zone d’ombra

La Francia conquista la medaglia d’oro nella danza nel pattinaggio figura a Milano Cortina 2026. La coppia formata da Guillaume Cizeron e da Laurence Forrnier Beadry ha avuto la meglio su quella statunitense Madison Chuck ed Evan Bates e a quella canadese Piper Gilles e Paul Poirier. Niente da fare per gli azzurri Guignard e Fabbri che si sono piazzati al quarto posto dopo aver sognato a lungo il podio. Ma nonostante Cizeron sia considerato come uno dei migliori pattinatori di sempre, sulla sua figura ci sono anche delle ombre, così come sulla sua compagna Forrnier Beadry.

Cizeron-Fournier Beaudry: le origini della coppia

L’oro conquistato da Guillaume Cizeron e da Laurence Forrnier Beadry già si tinge di polemiche e forse addirittura di scandalo. Da Usa Today arriva un’accusa molto diretta alla coppia che si è formata solo un anno fa. E a finire al centro della polemica è proprio il modo in cui è nata. La 33enne Fournier Beadry ha infatti cominciato la sua collaborazione con Cizeron soltanto un anno fa quando il suo fidanzato Nikolaj Sorensen è finito al centro di un’indagine per violenza sessuale. L’accusa a Sorensen, risale a qualche anno fa, ed è quella di aver violentato una ragazza di 22 anni che rimane però anonima. Nell’ottobre del 2024 è stato sospeso per un minino di sei anni dalle autorità sportive canadesi, con il giudizio che è stato però ribaltato nel giugno 2025 ma con il caso che rimane ancora aperto.

Fournier Beadry che con Sorensen ha una relazione che dura da 12 anni ha deciso di continuare a rimanere accanto al suo compagno e a proclamarne l’innocenza. Ma il caso ha avuto un grande impatto in Canada al punto che la pattinatrice ha ottenuto soltanto pochi mesi fa, la cittadinanza francese formando una nuova coppia con Cizeron con cui poi ha vinto le Olimpiadi a Milano Cortina. I due pattinatori hanno sempre espresso la loro vicinanza a Sorensen (la cui colpevolezza va ovviamente dimostrata nelle aule di un tribunale) ma ha gettato ombre non solo sulla loro vittoria ma su quanto può accadere nel mondo del pattinaggio con il rischio che vittime di abusi decidano di rimanere in silenzio e di non farsi avanti dopo gli ultimi avvenimenti.

Il caso Papadakis

Anche gli ultimi mesi sono stati particolarmente complicati. La vigilia delle Olimpiadi invernali è stata accompagnata da accuse al pattinatore francese da parte della sua ex compagna Gabriella Papadakis. A sollevare il velo c’è stata la pubblicazione del suo libro “To Not Disappear”, in cui l’ex pattinatrice vuole portare a galla la parte tossica che fa parte del mondo del pattinaggio figura con Cizeron che viene descritto come un compagno “controllante, esigente e critico”. E la pattinatrice che ha rivelato di non sentirsi al sicuro se i tecnici non erano presenti durante le sessioni di allenamento. “Ho provato a descrivere come certe dinamiche possano finire all’interno di una coppia e diventare estremamente pericolose”. Ma la storia non finisce qua visto che Papadakis dopo la pubblicazione del suo libro è stata scaricata dalla televisione statunitense NBC per cui avrebbe dovuto commentare le gare.

Guignard e Fabbri: le lacrime dopo il quarto posto