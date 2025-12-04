Milano Cortina, Paolini: "Giorno incredibile, sempre nel cuore"

“Portare la torcia e’ stato un onore, mi sono sentita fortunata perche’ e’ un privilegio. Quando e’ finita la corsa c’e’ stata un po’ di emozione, questa e’ stata una giornata incredibile che mi portero’ sempre dietro. Per un atleta portare la torcia olimpica e’ un sogno. Mattarella? Mi ha fatto l’in bocca al lupo, ha voluto sapere i programmi e poi ci vedremo in futuro per la Coppa Davis e la BJK vinta”. Sono queste le parole di Jasmine Paolini all’uscita dal Quirinale dopo la consegna della lanterna al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Mi sono ricordata che la prima volta in cui ho visto le Olimpiadi con mio papa’ era ad Atene 2004 e pensare di essere qui oggi e’ incredibile”, conclude.