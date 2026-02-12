Milano Cortina, Paris: "Il bronzo mi rende completo, chiederò l'aumento per i concerti"

“Si è sganciato lo sci e non si capisce come mai, non doveva aprirsi uno sci così. Peccato, oggi sono stato sfortunato e non ho potuto neanche dimostrare quello che sono capace di fare”. Lo spiega ai Domink Paris uscito dopo poche porte nel SuperG ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. “La medaglia di bronzo è stata bella sì, ma comunque anche oggi volevo far vedere cosa sono capace di fare, secondo me c’era la possibilità ma bisogna sempre arrivare al traguardo per dire cosa sarebbe stato – conclude -. Questo per me era un buon tracciato. Il bronzo mi rende comunque completo”. E infine lo sciatore alpino azzurro scherza: “Chiederò l’aumento per i concerti”. (NPK) Fonte: Coni