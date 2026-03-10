Milano Cortina: Pelizzari conquista l'argento nella combinata di sci alpino

Arriva un’altra medaglia per l’Italia, la terza di oggi e l’ottava dall’inizio delle Paralimpiadi. Federico Pelizzari ha conquistato l’argento nella Combinata di sci alpino, categoria standing. Gli azzurri al quarto giorno di gare superano il bottino di medaglie conquistate a Pechino 2022 (sette) e fanno un altro passo verso il record delle tredici medaglie, che resiste da Lillehammer 1994. Le parole di Federico Pelizzari.