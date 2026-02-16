Virgilio Sport
OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Milano Cortina, per Brignone è festa a Casa Italia: "Mi godo tutto, ma per me è dura sciare"

Pubblicato:

Questo gigante “me lo sono goduto però è stato comunque tosto, per me in questo momento sciare è difficile, non è una cosa banale: è una cosa dolorosa, devo sempre fare i conti con dei mostri con cui combatto da un po’. Però da quando sono qui alle Olimpiadi ho cercato di godermi tutto”. Lo ha detto Federica Brignone, a Casa Italia a Cortina d’Ampezzo per festeggiare l’oro in gigante dopo quello in Super-G del 12 febbraio scorso.

Milano Cortina, per Brignone è festa a Casa Italia: "Mi godo tutto, ma per me è dura sciare"

Leggi anche:

HeyLight

ULTIME NOTIZIE

OLIMPIADI TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio