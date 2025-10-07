Milano-Cortina, Laura Pirovano: la donna jet sulle orme di Goggia e Brignone. E quella maledizione podio da sfatare

I successi di Goggia e Brignone hanno da sempre tenuto incollati gli appassionati italiani di sci, ma a volte capita che alle loro spalle ci siano atlete che finiscono un po’ nell’ombra. E’ il caso di Laura Pirovano, una delle migliori “velociste” azzurre, che a volte viene un po’ dimenticata quando si parla della valanga rosa. Ma la 27enne di Trento alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 vuole prendersi le luci della ribalta.
Chi è Laura Pirovano
Laura Pirovano è una sciatrice ormai di esperienza, la 27enne nata a Trento ha cominciato prestissimo a farsi notare nel mondo dello sci alpino conquistando nel marzo del 2017 il titolo mondiale juniores nello slalom gigante e sempre nella disciplina ha ottenuto anche i suoi primi punti in Coppa del Mondo. Ma anche lei ha dovuto fare i conti con la sfortuna che colpisce tanti sciatori, proprio quando era in rampa di lancio nel 2018 ha infatti subito la rottura del legamento crociato anteriore destro che l’ha costretta a fermarsi per un stagione. Il gigante lo ha un po’ messo da parte nel corso del tempo e si è concentrata soprattutto sulla velocità dove ha ottenuto i suoi risultati migliori soprattutto in discesa dove in due stagione (2021 e 2025) ha chiuso con il sesto posto complessivo.
La maledizione del podio
Laura Pirovano è considerata da tutti una delle migliori rappresentanti della velocità azzurra e non solo, lo dimostrano ad esempio i due titoli italiani conquistati nel 2025 in Val di Fassa dove ha dominato superG e discesa. Ma lo dimostra soprattuto la sua costanza in Coppa del Mondo. Una costanza che però non è stata premiata dalla fortuna, nella sua carriera manca infatti un podio importane e tante volte per questione di centesimi è rimasta fuori dalle prime posizioni della classifica. Nel 2015 si è fermata a un passo dal podio a St. Anton ma in carriera sono state tante le occasioni in cui solo per pochi centesimi non è riuscita a chiudere tra le prime 3.
L’obiettivo a Milano-Cortina
Nel pieno della sua maturità tecnica e atletica, Laura Pirovano può giocare la carta dell’outsider in occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Nei giochi italiani le luci dei riflettori saranno puntate su Sofia Goggia e forse su Federica Brignone, ma Laura è seriamente intenzionata a giocarsi tutte le sue chance sia in superG che in discesa. Pensare a un podio non è proibito anche se in passata l’Olympia delle Tofane non è stata molto generosa nei suoi confronti.