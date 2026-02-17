Milano Cortina, la rivincita di Ghiotto: oro con Malfatti e Giovannini. L’esultanza di Lollobrigida e l’abbraccio di Lorello

Ghiotto si mette alle spalle la delusione per il sesto posto nei 10000m vincendo l'oro nell'inseguimento a squadre con Malfatti e Giovannini. Tutta l'Italia del pattinaggio in estasi

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

L’Italia del pattinaggio di velocità continua a stupire a Milano Cortina. Dopo i due ori di di Francesca Lollobrigida e il bronzo di Riccardo Lorello è infatti arrivata la quarta medaglia in questa disciplina, con Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti che si sono imposti nell’inseguimento a squadre davanti agli USA al termine di una finale letteralmente dominata. Un trionfo che sa di rivincita per Ghiotto dopo l’enorme delusione nei 10000m.

La rivincita di Ghiotto dopo la delusione nei 10000m

“Ho deluso me stesso e tutti quelli che credevano in me”. Queste erano state le parole pronunciate solamente quattro giorni fa da Ghiotto, parole che siamo certi non penserà più. Perché se la delusione per il sesto posto nei 10000m (dove era tra i principali favoriti essendo campione e recordman mondiale in carica) è stata certamente tantissima, la gioia per la vittoria – alla vigilia tutt’altro che scontata – nell’inseguimento a squadre è stata ancor superiore.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Questo anche per il modo in cui è arrivata, con Davide che insieme a Giovannini e Malfatti hanno letteralmente annichilito i favoriti la squadra USA. Dopo una partenza cauta che ha permesso agli americani di accumulare un vantaggio di sei decimi nei primi due giri gli azzurri hanno infatti alzato decisamente la loro velocità, chiudendo i, 3:39.20, con un distacco abissale di ben 4.51 secondi.

L’Italia vola sempre più in alto nel medagliere

Una vittoria che proietta ancora più in alto l’Italia nel medagliere, dove ora può vantare la bellezza di 24 podi, con i 9 successi che tengono saldamente gli azzurri al secondo posto alle spalle dell’inarrivabile Norvegia, ma davanti a una potenza come gli USA, che al momento ha il 50% in meno di ori.

Per rendere l’idea di quanto questo sia un risultato straordinario basta fare un confronto con l’ultima Olimpiade invernale dove l’Italia raccolse solo due ori e le ultime due edizioni dei Giochi estivi – che assegnano ben più podi e dove gli azzurri ottennero eccellenti – dove invece di ori ne arrivarono 10 a Tokyo nel 2021 e 12 a Parigi.

L’esultanza di Lollobrigida sugli spalti e l’abbraccio di Lorello

Il trionfo della squadra italiana è stato accolto non solo dal boato della Milano Ice Skating di Rho, ma anche dagli altri protagonisti del pattinaggio azzurro. Subito dopo il taglio del traguardo è stata infatti ripresa una Lollobrigida in estasi sugli spalti, mentre ad abbracciare Ghiotto, Giovannini e Malfatti in pista era presente un entusiasta Lorello, a testimonianza di quanto le nostre squadre e tutto il nostro movimento siano uniti.