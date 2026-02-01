Milano-Cortina, la rivoluzione Rai per i Giochi comincia con una gaffe. Ed è già polemica per la cerimonia d’apertura

Nel corso della conferenza il vicedirettore di Rai Sport ha annunciato un Mattarella “in versione regina Elisabetta” scatenando le ire di Malagò e del comitato organizzatore. Il caso biglietti è l’ultima grana

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono ormai a un passo. In settimana si terranno le prime gare ufficiali, prima del via con la Cerimonia di apertura in programma venerdì prossimo. Ma come spesso accade in circostanze del genere, le polemiche sono sempre dietro l’angolo. E l’ultima riguarda la Rai che ha svelato il suo programma per la copertura dei Giochi olimpici.

La gaffe di Auro Bulbarelli

Nella giornata di sabato è andata in scena la conferenza stampa con cui la Rai ha svelato i suoi programmi per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Ma nel corso dell’incontro con la stampa è arrivato un momento di imbarazzo quando Auro Bulbarelli, vicedirettore di RaiSport e telecronista delle cerimonia inaugurale, ha fatto una rivelazione sul ruolo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella serata di venerdì sera: “Non posso anticipare ulteriori dettagli sulla cerimonia ma posso solo dirvi che ci sarà una sorpresa clamorosa del capo dello Stato, paragonabile a quanto avvenuto a Londra 2012 con la regina Elisabetta e James Bond”.

Dichiarazioni che però non sono piaciute al comitato organizzatore delle Olimpiadi e all’ex presidente del Coni, Giovanni Malagò che ha smentito immediatamente: “Le dichiarazioni sensazionalistiche rilasciate oggi dal giornalista Rai in merito alla partecipazione del Presidente della Repubblica alla cerimonia inaugurale sono destituite di ogni fondamento. Qualsiasi considerazione con paragoni di cerimonia avvenute nel passato è frutto di fantasia”.

La Rai rivoluziona il palinsesto

La Rai ha deciso di puntare con forza sulle Olimpiadi invernali italiani. Milano-Cortina rappresenta un obiettivo importante nonostante l’evento sarà trasmesso anche da Discovery Plus. E per questo motivo i telespettatori delle reti della televisioni di Stato si devono preparare ad affrontare dei cambiamenti importanti nelle prime settimane del mese. Il canale ufficiale dell’evento sarà Rai 2 che diventa a tutti gli effetti una rete olimpica con copertura costante dai Giochi a cominciare da Mattina olimpica che andrà in onda alle 8.45 fino a Notti Olimpiche alle 22.45. A farne le spese sono due trasmissioni Ore 14 e Bella Ma’ con Milo Infante e Pierluigi Diaco che sono stati costretti a una sorta di vacanza forzata. Ma la cerimonia di apertura, particolarmente attesa, andrà in onda venerdì su Rai 1 con la rete ammiraglia che mette in panchina Cinque Minuti di Bruno Vespa e anche la trasmissione di punta: Affari Tuoi con Stefano Di Martino.

La polemica sulla cerimonia inaugurale

Le polemiche legate a un grande evento come sarà Milano-Cortina non possono mai mancare. E si comincia ben prima dell’avvio ufficiale. La Cerimonia inaugurale dei Giuochi passerà sotto lo scrutinio attento degli appassionati, tutte le scelte saranno passate al vaglio. Ma ancor prima di vedere quello che gli organizzatori hanno messo in programma si comincia subito con un caso ed è quello che riguarda i pass gratuiti che la Fondazione Milano-Cortina ha messo a disposizione dei consiglieri regionali della Lombardia per la cerimonia di apertura del 6 febbraio allo Stadio San Siro. A scatenare le proteste soprattutto il tempismo visto che la decisione è arrivata solo poche ore dopo il maxi-prestito da 5 milioni concesso con l’ok del Consiglio alla Fondazione.