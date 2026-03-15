Milano Cortina, Romele vince il bronzo nella 20 km di fondo: "Vale piu' di un oro"

Giuseppe Romele ha vinto la medaglia di bronzo nella 20 km di fondo categoria sitting. L’azzurro e’ arrivato alle spalle del russo Ivan Golubkov e del cinese Zhongwu Mao. Per l’Italia e’ la 15/ma medaglia alle Paralimpiadi. “Spero di non rivivere piu’ una sensazione del genere, perche’ oggi e’ stata una fatica indecente per rincorrere un bronzo che per me vale piu’ di un oro. Me la sono giocata fino all’ultimo. C’era la neve molto difficile e poi sono anche caduto”, ha detto l’atleta dopo la gara. (NPK) +++MATERIALE DIFFUSO DALL’UFFICIO STAMPA DEL “CIP – MILANO CORTINA 2026” NON IN VENDITA, DA USARE ENTRO LA FINE DEI GIOCHI, NON ARCHIVIARE+++