Milano Cortina, Tabanelli: "Il mio bronzo vale oro, complimenti da Brignone e Tomba un onore"

I complimenti dall’amico Alberto Tomba e dalla compagna di stanza al J Medical Federica Brignone, con cui ha condiviso parte del percorso riabilitativo a Torino, hanno fatto estremamente “piacere” a Flora Tabanelli, bronzo olimpico di Big Air sci freestyle. Tabanelli, arrivata a Casa Italia a Livigno per il ‘Medal Moment’, e’ felice: “Questa medaglia di bronzo vale come un oro. Per gli ultimi mesi complicati che ho passato, e’ stata una delle sfide piu’ difficili. Dimostrare quella che sono e cio’ che so fare, nonostante l’infortunio, e’ unico e speciale. Tante persone mi sono state vicine, avere il supporto di tutti e’ unico. Questa mattina mi ha chiamato Alberto Tomba, e’ stata una delle chiacchierate piu’ interessanti. Anche Federica Brignone mi ha fatto i complimenti, non me lo sarei mai aspettato. Alberto mi ha fatto dei super complimenti” “Il ginocchio sta benissimo – aggiunge Tabanelli parlando della lesione al crociato subita a novembre -, in questi ultimi giorni sono arrivata all’apice delle mie abilita’, nel senso che ho recuperato tutto il muscolo e ancora non tutta la mobilita’. Pero’ funziona bene e a marzo di operero'”. Fonte: us Coni (NPK)