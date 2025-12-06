Milano-Cortina 2026, da Tamberi a Polonara: il passaggio della torcia fa commuovere. La rivelazione di Gimbo sul futuro

La torcia olimpica continua il suo viaggio in Italia e Roma vive un momento molto emozionante con il “passaggio” tra i due atleti marchigiani. Achille: “Fino a qualche settimana fa ero in carrozzina”

C’è tutto il significato dello sport e oltre. La torcia olimpica non rappresenta solo il simbolo delle Olimpiadi (quelle di Milano-Cortina) che stanno arrivando ma ha anche un significato più profondo. La dimostrazione è avvenuta allo stadio dei Marmi di Roma con la staffetta tra Gianmarco Tamberi e Achille Polonara, due marchigiani, amici e sportivi che hanno fatto commuovere tutti con il loro gesto.

Il passaggio di testimone con Polonara

Un momento di grande emozione quello vissuto all’interno dello Stadio dei Marmi tra Gianmarco Tamberi e Achille Polonara. Il campione olimpico di Tokyo che spera di essere protagonista anche a Los Angeles cede il testimone ad Achille Polonora che nel corso degli ultimi mesi ha combattuto la sua battaglia lontano dal parquet ma alle prese con la leucemia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Lo conosco bene – ha detto il saltatore – siamo amici fin da piccoli e siamo entrambi marchigiani. Passare la fiamma a lui è stata una soddisfazione immensa. So cosa ha passato ed è una cosa che non si può augurare a nessuno ma lui ha affrontato tutto da guerriero. E’ stato un momento fantastico quando me lo hanno proposto, ho accettato immediatamente”.

L’emozione di Polonara

Una lunghissima lotta contro la leucemia, Achille Polonara vuole però guardare al futuro e con positività piuttosto che i difficilissimi mesi che ha vissuto. E la torcia olimpica rappresenta anche un simbolo di speranza per il cestista italiano: “E’ stata una giornata lunga e molto emozionante. Per me è un’emozione anche essere qui in piedi visto che fino a qualche settimana fa ero in carrozzina. E’ stato un periodo complicato, spero di essere arrivato alla fine e che da adesso in poi le cose vadano meglio. Essere un atleta mi ha aiuto molto e anche il fatto di essere giovane. Poi mi sono sempre reputato un combattente”.

Le ambizioni olimpiche di Gimbo

Da Milano-Cortina 2026 a Los Angeles 2028 il passo è straordinariamente breve. La gioia olimpica, invernale o estiva, è qualcosa che colpisce tutti gli atleti. E portare la fiaccola per i Giochi del prossimo febbraio in Italia tiene viva anche la voglia di essere protagonista tra 3 anni in California come sottolinea Tamberi: “Ho sempre guardato lo sport dal punto di vista dei risultati, sempre concentrato per cercare di ottenere il meglio, migliorarmi ogni anno per quel che potevo e non ho mai pensato di arrivare a rappresentare l’Italia come portabandiera e come uno dei primissimi tedofori quando le Olimpiadi sono nel nostro paese. Sono delle cose che mi onorano. Il mio rapporto con le Olimpiadi lo stringiamo sempre di più, speriamo di continuarlo a stringere fino a Los Angeles. L’obiettivo è quello di provare ad arrivare a LA2028, sarà un viaggio lungo e con molte difficoltà ma lo sport come la vita è fatto di questo. Faremo il possibile”.