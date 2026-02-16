Milano Cortina, Vittozzi in festa a Casa Italia: "Una giornata fantastica"

“E’ stata una giornata davvero bella per l’Italia. Prima della gara mi sono guardata la sua prima manche e mi sono detta: ‘anche tu oggi devi fare qualcosa. Prima ho incontrato Federica Brignone e le ho detto: per incontrarti dovevo vincere”. Lo ha detto Lisa Vittozzi, a Casa Italia a Cortina d’Ampezzo per festeggiare la vittoria nell’inseguimento di biathlon. “Ho portato tutta la grinta con me oggi: non volevo dimostrare niente, solo godermi al meglio questa Olimpiade in casa”, ha spiegato la sappadina.