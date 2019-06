Milano crolla a Sassari: Dinamo in finale

L’Olimpia Milano abbandona la corsa scudetto nella gara-3 della semifinale playoff contro la Dinamo Sassari: al PalaSerradimigni termina infatti 108-96 per i padroni di casa, che subiscono una clamorosa rimonta nel quarto parziale, ma riescono poi a prevalere all’overtime chiudendo la serie su un rotondo 3-0.

Non cambiano le scelte di Pianigiani, sempre con Jerrells e Omic fuori, e con lo stesso quintetto delle prime due sfide, ed il primo quarto è molto difficoltoso per i biancorossi: escluso un 7-0, con cui c’è l’unico vantaggio, sono i padroni di casa a comandare le danze, prima con Thomas e poi con Smith, mentre gli ospiti non trovano una chiave difensiva. Il play si infiamma con 3 triple e porta i suoi a +10 (29-19 al 9’), ma l’ingresso di Nedovic porta linfa all’AX: 10 punti del serbo riavvicinano Milano a -2, prima di 7 punti di James per il sorpasso (42-44 al 16’), con l’AX più efficace a rimbalzo.

Il secondo tempo inizia con grande equilibrio, ma con i problemi di falli di un Tarczewski tolto solamente dopo aver commesso il quarto, con Cooley dominante vicino ai tabelloni, prima di un finale di quarto favorevole ai sardi, con la coppia Pierre-Thomas, per un nuovo importante allungo, con il +10 siglato dal numero 25 sardo in schiacciata in contropiede. La squadra di Pianigiani torna a -5, con Nunnally, ma spreca più di un’occasione per tornare ad un possesso di ritardo e Cooley riporta i suoi a +8 a 3’30” dalla fine, mentre saltano i nervi a Tarczewski. L’americano si becca con Polonara, prende il tecnico ed esce per cinque falli. E’ James a ridare vita a Milano, con otto punti in fila, poi Nunnally sorpassa a 42” dalla sirena finale (88-89), Pierre pareggia e gli ultimi due possessi (James e Thomas) non portano a nulla, si va ancora al supplementare. Dove l’AX resiste tre minuti, poi prende un parziale di 9-0, che chiude partita e serie. La stagione di Milano finisce qua.

SPORTAL.IT | 02-06-2019 22:59