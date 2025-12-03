Milano, senza Egonu ci pensa Pietrini: Scandicci rischia, ma Antropova c’è. Sylla guida il Galatasaray in CEV Cup

Anche senza Egonu e Danesi Milano fa la voce grossa in Champions League, dove invece rischia più del dovuto Scandicci, salvata da Antropova e Skinner. Bene Sylla all'esordio in CEV Cup col Galatasaray

Tornata europea che sorride ancora una volta al volley femminile italiano, con Milano che anche senza Paola Egonu, Anna Danesi e le altre titolari ha battuto nettamente l’OK Zeleznicar Lajkovac portandosi in testa al proprio girone di Champions League così come Scandicci, che però ha dovuto faticare ben di più per sbarazzarsi del Volero Le Cannet. Buon esordio in CEV Cup con il Galatasaray anche per Myriam Sylla.

Sylla, buona la prima europea col Galatasaray

Sylla sempre più protagonista nel Galatasaray. Al suo esordio stagionale in Europa la schiacciatrice azzurra ha contribuito in maniera decisiva al successo per 3-0 (25-17; 25-17; 25-17) della compagine turca contro il Porto, già battuto settimana scorsa nella partita di andata dei sedicesimi per 3-1. La formazione allenata da Massimo Barbolini vola dunque agli ottavi di CEV Cup dove affronterà la vincente della sfida tra Darta Bevo Roeselare e Dukla Liberec.

Milano ok anche con le riserve

È stata una vera e propria prova di forza quella messa in campo in Champions League dalla Numia Vero Volley Milano contro l’OK Zeleznicar Lajkovac, travolto per 3-0 (25-20; 25-15; 25-22) dalle seconde linee della squadra del capoluogo lombarda. Stefano Lavarini ha infatti optato per un ampio turnover rinunciando a Paola Egonu, Francesc Bosio, Anna Danesi, Rebecca Piva ed Elena Fersino, ottenendo la pronta risposta delle seconde, con Vita Akimova (16 punti), Benedetta Sartori (13) ed Elena Pietrini (13) che hanno trascinato la squadra al successo e al primo posto in classifica nel girone con 6 punti frutto di due successi su due.

Brivido Scandicci, ti salvano Antropova e Skinner

Chi s’è le vista più brutta in Champions è stata invece Scandicci, che ha rischiato di pagare a caro prezzo qualche calo di concentrazione di troppo. La formazione allenata da Marco Gaspari ha infatti battuto il Volero Le Cannet con il risultato di (25-11; 20-25; 25-23; 25-17), ma dopo aver dominato il primo set ha rischiato di trovarsi sotto 2-1, venendo salvata da Ekaterina Antropova da una sanguinosa situazione di 23 pari nel terzo parziale, in seguito al quale la squadra si è poi ripresa ed è tornata a giocare in maniera più rilassata e incisiva. Oltre ad Antropova (15 punti) va menzionata l’ottima prestazione della schiacciatrice Avery Skinner, autentica trascinatrice con i 23 punti realizzati che hanno permesso a Scandicci di issarsi in testa al girone con 6 punti, gli stessi del VakifBank di Giovanni Guidetti.