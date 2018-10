Milano fa la voce grossa, Bologna e Varese urlano di gioia

Vola Milano e la Virtus Bologna si impone al fotofinish a Trieste nella prima giornata di campionato. Questi alcuni dei risultati più importanti del debutto stagionale della serie A di basket, che ha visto anche Venezia prevale su Torino solo dopo i supplementari, Varese vincere in extremis il derby lombardo con Brescia e soprattutto la Reggiana battere Sassari in una sorta di rivincita della finale scudetto del 2015.

L'Olimpia raddrizza una partita nata male (48-47 per Brindisi al termine del primo tempo) grazie a James (20 punti) e Della Valle (14), autore della tripla che ha permesso alle Scarpette Rosse l'allungo decisivo di un incontro poi chiuso sul 103-92.

Le Vu nere, invece, esultano grazie a Punter, formidabile a inizio e soprattutto fine partita contro l'Alma Trieste, con una prestazione da 100% dal campo (4/4 da 2, 5/5 da 3) e un 92-88 maturato nel finale.

Bella prova per Reggio, in grado di raggiungere e superare Sassari nell'ultimo quarto per il 85-77 finale, vittoria in rimonta anche per Pesaro su Pistoia (83-77), 76-75 di Venezia su Torino dopo un supplementare. Splendida infine la sfida tra Brescia e Varese, decisa da una bomba da tre punti di Moore a tre secondi dalla sirena.

