Milano lotta e perde: Real Madrid corsaro al Forum

L'Olimpia Milano lotta alla pari, ma alla fine la spunta il Real Madrid nella notte di Eurolega, con una partita tiratissima al Forum di Assago che si chiude con un'amara sconfitta per le Scarpette Rosse: 85-91.

Il primo quarto biancorosso è da sogno: la coppia James-Nedovic inizia con il piglio dei leader, poi tocca a Micov colpire con regolarità il canestro avversario, con anche le giocate di Brooks e Tarczewski a far esplodere il Forum. Ma, soprattutto, c'è una grande difesa, che tiene la formazione spagnola a soli 13 punti, con il 25% da 2. Così arriva il parziale di 12-3, con cui l'AX sale oltre la doppia cifra di vantaggio (28-13 al 10'). I campioni d'Europa si aggrappano a Randolph (16 punti al 20') per restare agganciati al match e tornano a -5, respinti dalle conclusioni pesanti di Jerrells e Bertans, per ridare un vantaggio rassicurante, mantenuto fino all'intervallo lungo, anche con Gudaitis.

L'avvio di ripresa è, però, molto difficile per l'Armani: non entrano i canestri dall'arco, il Real piazza un parziale di 16-5 e trova la parità con il canestro di Carroll a quota 57, dopo le sfuriate di Fernandez. Il primo sorpasso iberico arriva nel possesso successivo, con l'immarcabile Tavares, ma i biancorossi si sbloccano con James e restano agganciati. La partita diventa una battaglia, con anche il pubblico entrato in partita, e Micov consente ai tricolori di rimettere la testa avanti (73-72 al 34'), però gli spagnoli rispondono con Campazzo e tornano sul +4, anche con qualche fischio rivedibile, a -1'20''. L'Olimpia non trova più la via del canestro ed è il Real a conquistare il successo al Forum.

In collaborazione con basketissimo.com

SPORTAL.IT | 17-10-2018 22:50