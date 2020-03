Milano-Olympiacos a Berlino a porte chiuse

In seguito alle normative del Governo Italiano in Lombardia, e in merito alla richiesta dell'Olympiacos di giocare a porte chiuse e in un territorio diverso da quello italiano, l’Eurolega ha deciso che la gara tra l'Olimpia Milano e la squadra greca non si disputerà ad Assago il 12 marzo ma a Berlino, il prossimo 13 marzo, alla Mercedes Benz-Arena alle ore 20.45.

La partita verrà disputata a porte chiuse. L'Euroleague ha annunciato che fino all'11 aprile non saranno disputate partite di Eurolega ed Eurocup sul territorio italiano. Dovranno quindi trovare nuova sede anche i match della Virtus Bologna e della Reyer Venezia.

SPORTAL.IT | 11-03-2020 15:24