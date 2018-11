Milano, Pianigiani: "Ci siamo fatti trovare pronti"

Milano sa solo vincere. Quinta vittoria in regular season (su cinque gare disputate) e primo posto insieme a Venezia: "La squadra ci teneva a fare una partita seria, con un numero di palle perse molto basso, per non alimentare il contropiede di Torino. E poi chi non aveva giocato in Eurolega si è fatto trovare pronto ed alla fine non abbiamo rischiato, come volevamo", le parole di Pianigiani.

Il coach biancorosso parla anche di Bertans, autore di una grande prova (11 punti negli ultimi 10' di gioco): "Si è fatto trovare pronto, dopo 25 minuti in panchina". Una battuta anche sul'l'allenatore di Torino Brown: "Ha una fame di pallacanestro incredibile".

