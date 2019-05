Milano, Pianigiani: "Sassari al massimo della forma"

Oggi, alle 20.45, al Forum, andrà in scena gara 1 della semifinale scudetto tra Milano e Sassari. Coach Pianigiani avverte i suoi: "Giochiamo la semifinale contro un’avversaria che non perde da 20 gare. Questo dice tutto dell’innegabile qualità di Sassari, ma soprattutto sappiamo che li troveremo in una situazione di fiducia assoluta, come dimostrano le incredibili percentuali di tiro che li stanno accompagnando e il 3-0 con cui hanno eliminato Brindisi. Li troviamo in uno stato di forma massima".

Per fortuna, l'Olimpia dovrebbe ritrovare James. La stella biancorossa pare aver risolto i problemi legati all'infortunio e dovrebbe essere disponibile già per gara 1. Si tratta del quarto confronto, nei play-off, tra le due squadre. Nel 2015, Sassari sorprese Milano, eliminandola per 4-3, proprio in semifinale.

SPORTAL.IT | 29-05-2019 07:44