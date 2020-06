Milano-Sanremo, c'è la nuova data

La Milano-Sanremo 2020, classica monumento che solitamente si corre a marzo ma quest'anno è stata rinviata a causa della pandemia di coronavirus, si correrà a Ferragosto. A confermarlo sono gli organizzatori di Rcs Sport sulla 'Gazzetta'.

Si tratta di una variazione rispetto al calendario rimodulato dall'Uci, che inizialmente aveva stabilito come data della corsa il 22 agosto. Nel frattempo, però, è sopraggiunta l'esigenza da parte della Federazione italiana di utilizzare quella data per i campionati nazionali, di qui la richiesta di anticipo che a meno di improbabili evenienze sarà accolta dall'Uci.

Resta un ultimo nodo da risolvere, quello dell'orario: l'Uci prevede per questa stagione una nuova regola secondo cui tutti i corridori dovranno essere al traguardo entro le 17:30. Per la Sanremo, però, si chiederà una deroga per arrivare più tardi, comunque entro le ore 19.

SPORTAL.IT | 10-06-2020 11:28