Milano-Sanremo: la "classicissima" del ciclismo italiano, la più bella delle Classiche Monumento al via

In quasi 120 anni di storia la Milano-Sanremo non ha mai tradito le aspettative, con edizioni sempre spettacolari e combattutissime

La “Classica di Primavera” o anche “La classicissima”. I nomi della Milano-Sanremo sono molteplici, ma a prescindere da come si decida di chiamarla il suo fascino rimane immutato. È una delle più importanti corse ciclistiche su strada di un solo giorno: per alcuni, la più importante in assoluto.

Dal 1907, anno in cui si svolse per la prima volta, ha attirato centinaia dei migliori ciclisti della storia. Le primissime edizioni sono avvolte dalla leggenda, così come leggendari sono alcuni dei ciclisti che vi hanno preso parte e l’hanno vinta: Gino Bartali, Fausto Coppi, Eddie Merckx (che qui si guadagnò il soprannome di “Cannibale”).

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Dopo una breve pubblicità, nel video trovate tutta la storia della Milano-Sanremo, la “Classicissima” del ciclismo italiano.