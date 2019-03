Milano-Sanremo, trionfa Alaphilippe. Indietro Nibali e Viviani

Julian Alaphilippe ha vinto l’edizione numero 110 della Milano-Sanremo, la Classicissima di Primavera di 291 chilometri che unisce il capoluogo lombardo alla Riviera dei Fiori. Il corridore francese della Deceuninck-Quick Step, che in Italia si era aggiudicato poche settimane fa la ‘Strade Bianche’, succede nell’albo d’oro a Vincenzo Nibali.

“Non avrei mai sognato una giornata così, la squadra mi ha protetto come uno sprinter – le sue parole a Rai Sport dopo il trionfo -. Ho cercato di fare selezione sul Poggio ma non è stato sufficiente. Quando nel finale è partito Trentin sono stato sollevato perché era uno dei più veloci. Sapevo che qui a Via Roma non avrei dovuto fare errori”.

Alaphilippe si è imposto in volata su Naesen, Kwiawtowski e Sagan. Ottavo Nibali, decimo Trentin. Per la Francia è la quattordicesima vittoria alla Milano-Sanremo. IndietroViviani: la Quickstep ha puntato su Alaphilippe e ha vinto la scommessa.

I primi 260 chilometri sono stati caratterizzati dalla fuga promossa da 10 corridori: Fausto Masnada della Androni Sidermec, Mirco Maestri e Alessandro Tonelli della Bardiani CSF, Guy Sagiv della Israel Academy, Luca Raggio e Sebastian Schonberger della Neri Sottoli, Jonas Henttala, Andrea Peron, Charles Planet e Umberto Poli della Novo Nordisk. Tutti sono stati ripresi prima della Cipressa, poi è esploso il gruppo: Bonifazio in discesa ha tentato il colpaccio ma è stato costretto ad arrendersi ad 11 km dal traguardo. Sul Poggio lavoro decisivo della Quick Step per Alaphilippe che nel finale ha piazzato la zampata della vittoria.

SPORTAL.IT | 23-03-2019 17:20