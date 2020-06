Si complica la pista Anthony Gill per Milano. L'Olimpia è alla ricerca di un'ala forte titolare per la prossima stagione e ha messo gli occhi sullo statunitense in uscita dal Khimki.

Ma sulle tracce del giocatore, secondo quanto riportano i media iberici, ci sarebbe anche il Valencia, che sarebbe pronto a mettere sul piatto una proposta biennale. Gill, media in Eurolega da 8,3 punti e 4,2 rimbalzi, è stato cercato anche dall'Olympiacos.

SPORTAL.IT | 16-06-2020 08:50