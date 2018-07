Milano strappa Selan a Lubiana

L’Hockey Milano Rossoblu, la nuova partecipante alla Alps Hockey League, sta costruendo il suo roster. Il primo straniero è l’esperto difensore sloveno Marks Selan.

Il roccioso giocatore (29 anni) è reduce da quattro stagioni con la formazione slovena dell’Olimpia Lubiana e proprio con la formazione della capitale slovena ha giocato in AHL nella stagione 2017/18 dopo le precedenti tre stagioni in Ebel. Uno straniero di grande esperienza con 5 stagioni in Francia (20010/2014).

Al capitolo riconferme non poteva mancare l’attaccante Alexander Petrov che si appresta ad iniziare la terza stagione consecutiva con la formazione milanese e la quarta con la maglia rossoblu. Sempre molto presente in zona goal, Alexander Petrov, oltre ad aver maturato molta esperienza in giro per l’Europa, è uno dei giocatori chiave dell’Estonia.

SPORTAL.IT | 06-07-2018 17:10