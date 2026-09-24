Milano, torna FeelMiBike: nove giorni dedicati alla cultura della bici

Dal 3 all'11 ottobre oltre 50 eventi tra sport, mobilità e design

Milano, 24 set. (askanews) – La bicicletta come mezzo di trasporto, strumento di benessere, ma anche occasione di incontro e cultura. Milano si prepara ad accogliere la seconda edizione di FEELMIBIKE, la Settimana della Bici, in programma dal 3 all’11 ottobre con oltre 50 appuntamenti diffusi in tutta la città. Nove giorni di pedalate, incontri, laboratori e iniziative per grandi e piccoli, con l’obiettivo di promuovere la cultura delle due ruote coinvolgendo un pubblico sempre più ampio. “FEELMIBIKE ha l’obiettivo di promuovere la cultura della bici in modo inclusivo e trasversale. Io dico sempre che noi non selezioniamo target ma lo allarghiamo – ha spiegato Paolo Biffi, ceo di FEELMIBIKE – Non sono eventi che hanno sempre focus sulla bici, ma anche delle contaminazioni con mondi già celebri a Milano come la cultura, la moda e il design. E questo penso che lo certifichino gli eventi che faremo in Triennale, che faremo con la NABA, con il Museo di Scienze e Storia Naturale. Insomma, non solo una settimana verticale sulla bici, ma qualcosa di più”. Tra gli appuntamenti in programma, pedalate urbane e itinerari fuori città, incontri sulla mobilità sostenibile, laboratori e attività per i bambini. Uno dei luoghi centrali sarà lo storico Velodromo Vigorelli, dove il 10 ottobre confluiranno quattro pedalate in partenza da altrettante zone della città. Gran finale l’11 ottobre con Mille Mila Bici, la pedalata collettiva organizzata da Legambiente Lombardia e Milano in Bicicletta, aperta a tutti.